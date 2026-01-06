DAX25.183 +0,4%Est506.078 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +3,1%Nas26.982 +0,2%Bitcoin62.830 -0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl91,56 -1,9%Gold4.584 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Polen fasst mutmaßlichen Agenten in Rüstungsbetrieb

29.05.26 16:03 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Geheimdienst hat einen mutmaßlichen Agenten festgenommen, der in einem staatlichen Rüstungskonzern tätig war. Es handele sich um einen polnischen Staatsbürger, teilte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf dem Portal X mit. Er wurde festgenommen und kam für drei Monate in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge hat der Verdächtige für die polnische Rüstungsgruppe PGZ gearbeitet. Die Ermittler werfen ihm vor, für einen fremden Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mindestens acht Jahre Haft.

Hauptlieferant für Polens Armee

Die PGZ ist das wichtigste Unternehmen der staatlichen Rüstungsindustrie Polens und einer der Hauptlieferanten für die polnische Armee. Zu ihr gehören Dutzende von Unternehmen, die Waffen und militärische Ausrüstung herstellen, darunter etwa Haubitzen und Radpanzer, aber auch Maschinenpistolen und Gewehre.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben./dhe/DP/stw