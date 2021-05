Polen fordert Aussetzung aller Flüge zwischen der EU und Belarus

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hat Polen die Aussetzung aller Flugverbindungen zwischen EU-Ländern und Belarus gefordert. Diesen Vorschlag werde er beim EU-Gipfel machen, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag in Wroclaw (Breslau). Es müsse eine eindeutige Antwort auf den "Akt von Staatsterrorismus" aus Belarus geben.

Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde.

Am Montagabend wollen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem ohnehin geplanten EU-Sondergipfel in Brüssel über mögliche Maßnahmen infolge der erzwungenen Flugzeuglandung beraten./dhe/DP/he