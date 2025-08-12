DAX24.146 -0,1%ESt505.346 ±-0,0%Top 10 Crypto16,50 +1,5%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin103.455 +1,0%Euro1,1622 -0,2%Öl66,96 +1,0%Gold3.351 -1,4%
Polen fordert Beteiligung der Ukraine an Friedensgesprächen

11.08.25 13:54 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin die Beteiligung der benachbarten Ukraine an jeder Friedenslösung angemahnt. "Für Polen und unsere europäischen Partner - und hoffentlich auch für die gesamte Nato - muss klar sein, dass Staatsgrenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen", sagte Regierungschef Donald Tusk in Bydgoszscz im Norden des Landes. Polen vertrete außerdem den Standpunkt, dass Entscheidungen über einen möglichen Gebietsaustausch und andere Bedingungen eines Friedens nur unter Mitwirkung der Ukraine getroffen werden dürfen.

Am Freitag wollen Trump und Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. Trump stellt das Treffen als Versuch dar, einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland.

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land hat auch eine zentrale Bedeutung als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Polen fühlt sich selbst ebenfalls von Russland bedroht und rüstet derzeit massiv auf./dhe/DP/men