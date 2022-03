Polen hält 7000 Krankenhausbetten für verwundete Ukrainer bereit

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hält für die Aufnahme von Ukrainern 7000 Krankenhausbetten bereit. Diese ständen sowohl für kranke Flüchtlinge als auch für diejenigen bereit, die bei Kampfhandlungen in dem Nachbarland verwundet würden, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Mittwoch in Warschau. Die Regierung bereite außerdem einen Gesetzentwurf vor, der die medizinische Versorgung der Flüchtlinge im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems NFZ regeln solle.

Polen hat seit Kriegsbeginn nach Angaben von Regierungschef Mateusz Morawiecki rund 500 000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Nicht nur die Behörden, auch die Bürger engagieren sich sehr für die Neuankömmlinge. Es gibt viele Sachspenden, aber auch Hilfsangebote für Unterkunft, Verpflegung und Transport. Die polnische Eisenbahn PKP befördert alle ukrainischen Staatsbürger kostenfrei./dhe/DP/men