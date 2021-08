Polen kündigt Bau eines Grenzzauns zu Belarus an - Streit über Migranten

Warschau (Reuters) - Polen hat den Bau eines Grenzzauns zu Belarus angekündigt.

Dieser werde zweieinhalb Meter hoch sein, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag auf Twitter. Zudem würden die Grenztruppen aufgestockt. Blaszczak hatte am Mittwoch eine Verstärkung der Sicherheitskräfte an der Grenze bekanntgegeben. Polen und Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Belarus aus von Migranten aus Ländern wie Afghanistan und Irak verzeichnet. Die EU wirft Belarus vor, die Migranten als Druckmittel gegen EU-Sanktionen zu missbrauchen, was die Führung in Minsk verneint.