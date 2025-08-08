Polen: Neuer Präsident Nawrocki ins Weiße Haus eingeladen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens neuer rechtskonservativer Staatschef Karol Nawrocki hat nach Angaben seines Büros eine Einladung ins Weiße Haus bekommen. US-Präsident Donald Trump habe Nawrocki in seinem Gratulationsschreiben zum Amtsantritt zu einem Arbeitsbesuch am 3. September eingeladen, schrieb Nawrockis Kanzleichef Pawel Szefernaker auf der Plattform X. Nawrocki hatte sein Amt am Mittwoch angetreten.

Wer­bung Wer­bung

Der 42-jährige parteilose Historiker, der Polens rechtskonservativer Oppositionspartei PiS nahesteht, hatte die Stichwahl um die Präsidentschaft Anfang Juni gewonnen. Der Sieg des Trump-Fans und EU-Skeptikers Nawrocki über den Kandidaten des proeuropäischen Regierungslagers war eine schwere Schlappe für Ministerpräsident Donald Tusk.

Bereits während des Präsidentenwahlkampfs im Mai hatte Trump den international unerfahrenen Nawrocki empfangen. Das Weiße Haus veröffentlichte ein Foto von beiden im Oval Office mit hochgereckten Daumen. Dies hatte Nawrocki in den Augen vieler polnischer Wähler einen Prestigegewinn eingebracht./dhe/DP/zb