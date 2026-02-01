DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,6%Nas23.267 +1,0%Bitcoin59.205 -0,7%Euro1,1911 +0,8%Öl69,40 +1,9%Gold5.061 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Rasanter Absturz der Stellantis-Aktie: Wie Analysten auf den Milliardenverlust reagieren Rasanter Absturz der Stellantis-Aktie: Wie Analysten auf den Milliardenverlust reagieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Polen plant schnelle militärische Reserve-Eingreiftruppe

09.02.26 17:12 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen plant im Zuge der Aufstockung seiner Armee die Schaffung einer neuen Kategorie von Militärreservisten, die im Ernstfall in kürzester Zeit mobilisiert werden können. Die neue schnelle Eingreiftruppe der Reserve soll aus ausgebildeten und regelmäßig an Übungen teilnehmenden Reservesoldaten bestehen, kündigte Verteidigungsminister W?adys?aw Kosiniak-Kamysz einem Bericht der Agentur PAP zufolge in Warschau an.

Wer­bung

Die Maßnahme ist demnach Teil der Bemühungen der Regierung, die Größe der Armee des EU- und Nato-Landes - einschließlich Reservisten und Mitgliedern des freiwilligen Heimatschutzes - bis 2039 auf 500.000 Mann zu erhöhen. Die Streitkräfte des deutschen Nachbarlandes zählen derzeit etwa 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es auf.

Kosiniak-Kamysz begründete den Schritt mit demografischen Veränderungen, die in den kommenden Jahren zu einem Rückgang der Rekrutenzahlen führen könnten. Die Mitgliedschaft in der Bereitschaftsreserve soll demnach freiwillig und mit Vergünstigungen wie etwa Übungszulagen verbunden sein. Sie stehe Frauen und Männer offen, die dauerhaft ihren jeweiligen Militäreinheiten zugeteilt würden und mindestens acht Tage pro Jahr trainieren müssten.

Und wieder Ballons aus Belarus

Wie in den Tagen zuvor berichteten die Streitkräfte erneut vom Eindringen ballonartiger Flugobjekt aus Belarus in den polnischen Luftraum. Solche Ballons dienen nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes zum Schmuggel von Zigaretten. Es wird aber angenommen, dass damit auch die Reaktionsfähigkeit der polnischen Sicherheitskräfte getestet werden soll, wie die Zeitung "Rzeczpospolita" berichtete. Demnach seien schon im Jahr 2025 rund 200 solcher Schmuggelversuche registriert worden.

Wer­bung

Nach Einschätzung von Kosiniak-Kamysz dienten die Vorfälle mit ballonartigen Objekten vor allem zwei Zwecken: Schmuggel und Provokation. Sie seien Teil einer Operation, die "von belarussischen Sicherheitskräften oder von diesen beauftragten Schmugglern" durchgeführt werde, und des andauernden hybriden Krieges, den die verbündeten Staaten Belarus und Russland gegen Polen führten, sagte der Verteidigungsminister./awe/DP/jha