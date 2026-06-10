Polen rüstet mit hochmodernen Kampfjets F-35 auf
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WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat im Rahmen seiner umfassenden Aufrüstung die ersten hochmodernen Kampfjets F-35 aus den USA in Dienst gestellt. Mit diesen Flugzeugen werde Polen in den kommenden Jahren sicherer und stärker sein, sagte Präsident Karol Nawrocki bei einer Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Lask bei Lodz.
Nawrocki und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nannten den milliardenschweren Rüstungskauf auch ein Zeichen des engen Bündnisses zwischen den USA und Polen, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Vor der Feier machten die Tarnkappen-Mehrzweckkampfjets binnen weniger Minuten einen Schauflug über Danzig, Warschau und Krakau. Polen hat im Jahr 2020 einen Vertrag im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar (derzeit 3,98 Milliarden Euro) über 32 F-35A abgeschlossen. Die Maschinen, die als fünfte Generation von Kampfjets gelten, sollen etappenweise bis 2029 ausgeliefert werden.
Polen an der Ostflanke von Nato und EU fühlt sich besonders durch Russland bedroht. Warschau hat deshalb in großem Stil Kampfflugzeuge und Panzer bestellt und strebt den Aufbau der größten konventionellen Streitmacht in der EU an. Die polnische Marine soll U-Boote aus Schweden bekommen. Deutschland hat 35 Maschinen F-35 bestellt./fko/DP/stk
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