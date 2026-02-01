DAX25.058 -0,9%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.566 +0,3%Euro1,1775 -0,1%Öl71,36 +1,5%Gold4.989 +0,2%
Polen ruft seine Bürger zum Verlassen des Irans auf

19.02.26 12:23 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat an seine Bürger appelliert, so schnell wie möglich aus dem Iran auszureisen. "Bitte verlassen Sie sofort den Iran und reisen Sie auf keinen Fall in dieses Land", sagte Regierungschef Donald Tusk nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Die Möglichkeit eines heißen Konflikts sei "sehr real". Eine Evakuierung aus dem Land werde möglicherweise in ein paar Stunden oder ein paar Tagen nicht mehr möglich sein, warnte Tusk.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Angesprochen auf Abwägungen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen militärischen Vorgehen gegen den Iran sagte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt, es gebe viele Argumente, die man für einen Angriff anbringen könnte. Zugleich bekräftigte sie aber, dass Diplomatie immer die erste Wahl Trumps sei. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag mit Angriffen auf den Iran zu beginnen./dhe/DP/jha