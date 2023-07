Polen sollen parallel zur Parlamentswahl über EU-Asylreform abstimmen

Heute im Fokus

US-Banken heben Dividenden an. Preisindikation für thyssenkrupp nucera wohl bei 20 Euro je Aktie. Reaktion auf US-Lieferbeschränkungen: China verhängt Ausfuhrkontrollen für Gallium und Germanium. Frankfurter Flughafen hat bisheriges Premium-Angebot erweitert. ProSiebenSat.1 wirbt bei ARD und ZDF für Zusammenarbeit im Streaming-Bereich. Hans-Joachim Ziems verlässt LEONI. Atos will Ecoact an Schneider Electric verkaufen.