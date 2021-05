Polen sperrt Luftraum für belarussische Flugzeuge

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch hat Polen seinen Luftraum für belarussische Airlines geschlossen. Dies sei ein Element der Sanktionen, für die sich Ministerpräsident Mateusz Morawiecki beim EU-Gipfel ausgesprochen habe, teilte Regierungssprecher Piotr Müller am Mittwoch per Twitter mit. Bereits am Nachmittag war auf dem Portal "Flightradar" zu sehen, wie ein Flugzeug der belarussischen Airline Belavia auf der Route von Minsk nach Barcelona vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum mehrere Schleifen flog und schließlich wieder nach Minsk abdrehte.

Die EU-Staaten hatten bei dem Treffen in Brüssel ein umfangreiches Sanktionspaket gegen die ehemalige Sowjetrepublik auf den Weg gebracht. Unter anderem sollen Luftraum und Flughäfen der EU für belarussische Fluggesellschaften gesperrt werden. EU-Fluglinien sollen Belarus nicht mehr überfliegen. Noch offen war den Angaben zufolge, ab wann genau die komplette Sperrung des Luftraums gelten soll. Das Thema erfordere noch Diskussionen unter den EU-Staaten, hieß es.