Polen vor Regierungswechsel? - Opposition einigt sich auf Koalition

Warschau (Reuters) - In Polen haben sich die pro-europäischen Oppositionsparteien auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt.

Dies teilte Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag mit. Sie seien zur Unterzeichnung einer Koalitionsvereinbarung und Übernahme der Regierung bereit, sagte er. Die derzeit regierende national-konservative PiS-Partei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Recht und Gerechtigkeit) hatte bei der Parlamentswahl am 15. Oktober ihre absolute Mehrheit verloren. Sie blieb zwar stärkste Partei. Morawiecki und seine PiS haben aber kaum Chancen, einen Partner für die Bildung eines Bündnisses zu finden. Dagegen verfügen drei pro-europäische Gruppierungen über ausreichend Mandate für eine von Tusk angeführte Regierungskoalition.

Stärkste Kraft in der Oppositionsallianz ist das von Tusk angeführte liberale Wahlbündnis Bürgerkoalition (KO). Hinzu kommen der Dritte Weg und die Neue Linke. Präsident Andrzej Duda hatte allerdings zuletzt Morawiecki trotz der verlorenen Mehrheit den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Unter der PiS-Regierung war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Streit mit der EU-Kommission und anderen EU-Ländern in der Migrationspolitik und in Fragen der Rechtsstaatlichkeit gekommen. Tusk war bereits von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und später EU-Ratspräsident. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück.

