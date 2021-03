Polen: Zum Weltfrauentag Proteste gegen verschärftes Abtreibungsrecht

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen sind am Internationalen Frauentag viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren. In Warschau versammelten sich am Montagnachmittag unter dem Motto "Frauentag ohne Kompromisse" mehrere hundert Menschen an einem Verkehrskreisel im Zentrum der Stadt. Sie trugen Plakate mit Slogans wie "Ihr Körper, ihre Wahl" und "Im Namen der Mutter, der Tochter und der Schwester". Die Polizei kreiste die Demonstranten ein und wies sie mit Lautsprecherdurchsagen darauf hin, dass Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt seien. Auch in anderen Großstädten wie Lodz und Poznan gab es Proteste.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Landes entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Seitdem gibt es immer wieder Protest. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört. Bislang war ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen aufweist./dhe/DP/nas