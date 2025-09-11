Polens Außenminister: Beispielloser Angriff auf polnisches Territorium

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat das Eindringen von mehr als einem Dutzend russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als "beispiellosen Angriff nicht nur auf polnisches Territorium, sondern auch auf das Territorium der Nato" bezeichnet. Der Geschäftsträger der russischen Botschaft sei am Nachmittag ins Warschauer Außenministerium bestellt worden. Ihm sei eine Protestnote übergeben worden, sagte Sikorski vor Journalisten. Der russische Diplomat habe erklärt, dass es sich nicht um russische Drohnen gehandelt habe.

Wer­bung Wer­bung

"Wenn es ein Schuldeingeständnis gegeben hätte, wäre das ein Fortschritt, aber wir würden es vorziehen, wenn die Russen keine Drohnen schicken würden", so Sikorski. Eine versehentliche Luftraumverletzung schloss er aus. "Im Fall von 19 Drohnen ist es höchst unwahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelte."

Die polnische Luftabwehr und die Sicherheitssysteme hätten gut funktioniert, sagte Sikorski. "Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen", betonte er und fügte hinzu: "Dies ist ein Feind, der unseren Nachbarn brutal angreift, daher werde ich nicht lügen und sagen, es könnte nicht schlimmer kommen." Was in Polen in der Nacht geschehen sei, "erleben unsere Nachbarn in der Ukraine fast jede Nacht in größerem, tragischem Ausmaß"./czy/DP/men