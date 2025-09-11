DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Polens Außenminister: Beispielloser Angriff auf polnisches Territorium

10.09.25 16:53 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat das Eindringen von mehr als einem Dutzend russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als "beispiellosen Angriff nicht nur auf polnisches Territorium, sondern auch auf das Territorium der Nato" bezeichnet. Der Geschäftsträger der russischen Botschaft sei am Nachmittag ins Warschauer Außenministerium bestellt worden. Ihm sei eine Protestnote übergeben worden, sagte Sikorski vor Journalisten. Der russische Diplomat habe erklärt, dass es sich nicht um russische Drohnen gehandelt habe.

Wer­bung

"Wenn es ein Schuldeingeständnis gegeben hätte, wäre das ein Fortschritt, aber wir würden es vorziehen, wenn die Russen keine Drohnen schicken würden", so Sikorski. Eine versehentliche Luftraumverletzung schloss er aus. "Im Fall von 19 Drohnen ist es höchst unwahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelte."

Die polnische Luftabwehr und die Sicherheitssysteme hätten gut funktioniert, sagte Sikorski. "Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen", betonte er und fügte hinzu: "Dies ist ein Feind, der unseren Nachbarn brutal angreift, daher werde ich nicht lügen und sagen, es könnte nicht schlimmer kommen." Was in Polen in der Nacht geschehen sei, "erleben unsere Nachbarn in der Ukraine fast jede Nacht in größerem, tragischem Ausmaß"./czy/DP/men