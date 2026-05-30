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Polens erster Ostsee-Windpark liefert Strom

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DANZIG (dpa-AFX) - Polen hat seinen ersten Windkraftpark auf der Ostsee in Betrieb genommen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einem Schlüsselelement für die Energiesicherheit des Landes, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. An Land kommt der Strom bei Choczewo nahe der pommerschen Ostseeküste nördlich von Danzig.

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Der Offshore-Windpark soll nach Fertigstellung eine Leistung von 1,2 Gigawatt haben und 1,5 Millionen Haushalte versorgen. Dies entspreche der Leistung des polnischen Braunkohlekraftwerks Belchatow, des größten der Welt, sagte Tusk. Polen bemüht sich, die Abhängigkeit von Kohle als Energieträger zu verringern, und plant deshalb sein erstes Atomkraftwerk. Aber auch erneuerbare Energien werden ausgebaut.

Der Windpark Baltic Power 23 Kilometer vor der Küste hat bislang 54 Windräder, 76 sind geplant. Polnische Medien beziffern die Investitionssumme auf 4,7 Milliarden Euro. Der Park gehört dem staatlichen polnischen Energiekonzern Orlen (PKN ORLEN) und der kanadischen Northland Power./fko/DP/nas

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