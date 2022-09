Polens Präsident: Kritik an Wahlergebnis in Italien ist arrogant

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat Kritik am Wahlsieg von Giorgia Meloni und deren rechtsradikaler Partei Fratelli d'Italia als Zeichen von Überheblichkeit gerügt. "Wie viel Überlegenheitsgefühl, Arroganz und Verachtung für demokratische Regeln muss man in sich tragen, um über das Ergebnis der Wahlen eines anderen Landes (...) zu sagen: "Die falsche Person hat gewonnen!"", schrieb Duda am Montag auf Twitter.

Die Partei von Meloni war bei der Parlamentswahl in Italien am Sonntag auf mehr als 26 Prozent der Stimmen gekommen. Mit ihren rechten Bündnispartnern Lega und Forza Italia hat die Nationalistin wegen Besonderheiten des italienischen Wahlrechts künftig eine klare absolute Mehrheit im Parlament.

Führende Politiker von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS werteten den Wahlausgang positiv. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gratulierte Meloni noch in der Nacht zum "großartigen Sieg". Polens Präsident Duda ist offiziell parteilos, weil dies die Verfassung verlangt. Er stammt aber aus den Reihen der PiS./dhe/DP/nas