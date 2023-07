Polens Präsident: Nato-Beschlüsse zu Ukraine-Beitritt 'nicht genug'

VILNIUS (dpa-AFX) - Aus Sicht von Polens Präsident Andrzej Duda sind die Beschlüsse des Nato-Gipfels zu einem künftigen Beitritt der Ukraine zu dem Verteidigungsbündnis unzureichend. "Meiner Meinung nach ist das absolut nicht genug", sagte er am Mittwoch am Rande des Spitzentreffens in der litauischen Hauptstadt Vilnius. "Ich hoffe, dass die Ukraine in ein paar Jahren ein vollwertiges Mitglied unseres Bündnisses, der Nato, sein wird." Duda sagte, der Weg der Ukraine sei nach den Beschlüssen der 31 Mitgliedstaaten bei ihrem Gipfel "klar".

Ein konkretes Beitrittsdatum zu benennen, sei aber nicht möglich, solange in der Ukraine der russische Angriffskrieg noch andauere. "Was den Zeitplan angeht, ist es sehr schwierig und praktisch unmöglich, jetzt über die Vollmitgliedschaft der Ukraine zu sprechen, wenn man bedenkt, dass wir in der Nato Einigkeit brauchen, um die Entscheidung zu treffen", sagte der polnische Präsident./awe/DP/ngu