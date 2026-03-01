DAX22.354 -1,1%Est505.516 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -6,3%Nas21.121 -1,3%Bitcoin57.158 -4,2%Euro1,1533 -0,1%Öl110,3 +4,1%Gold4.453 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Dow leichter -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Kontron, Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Polens Regierungschef rechnet mit Eskalation in Nahost

27.03.26 15:19 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hält eine weitere Eskalation der Lage im Nahen Osten für möglich. "Ich habe seit einigen Dutzend Stunden Grund zur Annahme - auch aufgrund von Informationen unserer Verbündeten - dass in den nächsten Tagen kaum mit einer Stabilisierung im Nahen Osten zu rechnen ist", sagte Tusk in Warschau. Das Gegenteil sei der Fall: "Die nächsten Tage und Wochen könnten zu einer Eskalation dieser Situation führen."

Wer­bung

Tusk sprach am Rande einer Parlamentssitzung, in der über zwei Gesetzentwürfe seiner Regierung zur Senkung der Treibstoffpreise abgestimmt werden sollte. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme begründete er mit der Einschätzung der Lage in Nahost.

Die Äußerung Tusks steht im Widerspruch zu Signalen, die zuletzt aus den USA kamen. US-Präsident Donald Trump hatte unter Verweis auf die "sehr guten Gespräche" sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben. Die Frist zur Freigabe der Straße von Hormus werde auf Bitte des Irans verlängert, bis zum 6. April (US-Ortszeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte er an./dhe/DP/stw