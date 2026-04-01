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Polens Regierungschef zu Ungarn-Wahl: 'Bin so glücklich!'

13.04.26 08:54 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk freut sich über den Wahlsieg der Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar. "Willkommen zurück in Europa", schrieb Tusk auf X. Dazu postete er ein Video, dass ihn während einer Visite in Südkorea beim Telefonat mit Wahlsieger Magyar zeigt. "Oh, ich bin so glücklich! Ich glaube, ich bin sogar noch glücklicher als du", sagt Tusk auf Englisch.

Dem ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk war 2023 ein Wahlerfolg gelungen, der nun vielfach als Referenz für den Sieg von Magyar dient. Bei der polnischen Parlamentswahl im Herbst 2023 hatte ein von Tusk geführtes proeuropäisches Oppositionsbündnis die Mehrheit erlangt. Nach acht Jahren an der Regierung wurde die rechtskonservative, EU-skeptische PiS damals in die Opposition verwiesen./dhe/DP/stw