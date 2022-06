Polens Verteidigungsminister Blaszczak wird Vize-Regierungschef

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak zum Vize-Regierungschef ernannt. Dies teilte die Präsidialverwaltung in Warschau am Mittwoch mit. Der 52-jährige Blaszczak wird Nachfolger von Jaroslaw Kaczynski. Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS hatte am Dienstag seinen Rückzug aus der Regierung verkündet. Kaczynski will sich künftig auf die Führung seiner Partei konzentrieren. Der 73-Jährige gilt als wichtiger Strippenzieher in der polnischen Politik.

Der Verwaltungsfachmann Blaszczak wird nun zusätzlich zu seinem Ministeramt als stellvertretender Regierungschef die Bereiche Innere Sicherheit und Verteidigung koordinieren. Er ist seit Anfang 2018 Verteidigungsminister./dhe/DP/ngu