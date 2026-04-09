DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.494 +0,1%Euro1,1695 -0,1%Öl96,24 -0,2%Gold4.767 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg

10.04.26 06:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,69 EUR 0,09 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
295,50 EUR 1,45 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Tesla-Herausforderer (Tesla) Polestar sieht verstärktes Interesse an Elektroautos inmitten des vom Iran-Krieg ausgelösten Spritpreisanstiegs. "Reichweitenangst ist nicht mehr da. Zapfsäulenangst ist da und bleibt bestimmt auch noch ein bisschen", sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei entwickelten sich die Gebrauchtwagen-Zahlen zunächst noch besser als die Neuwagen-Verkäufe. Das sei "der erste Gradmesser: Wenn Gebrauchtwagen sich verbessern, dann können Sie genau ablesen, das wird auch die Neuwagen irgendwann betreffen", sagte Lohscheller. Aktuell machten Gebrauchtwagen rund 30 Prozent der Polestar-Verkäufe aus.

Deutliches Plus in Deutschland

Hinter Polestar steht der chinesische Autokonzern Geely, dem auch die Automarke Volvo gehört. Im vergangenen Quartal steigerte Polestar den Absatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13.126 Elektrofahrzeuge - insbesondere dank Märkten wie Deutschland, Schweden, Südkorea und Australien. Europa ist die wichtigste Region mit 78 Prozent vom Absatz, die Verkäufe in den USA gingen zuletzt zurück. In Deutschland gab es bei den Zulassungen im ersten Quartal einen Zuwachs von rund 50 Prozent.

Der Autobauer entschied jüngst, sein Modell Polestar 3 nur noch im Volvo-Werk in den USA zu bauen, statt auch in China. Die US-Zölle hätten dabei "auch eine Rolle gespielt", während es insgesamt effizienter sei, ein Modell nur in einem Werk zu produzieren, sagte Lohscheller. Für 2028 peilt die Firma den Bau des Modells Polestar 7 in Europa an./so/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
12.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen