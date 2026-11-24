Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,85 Prozent auf 1,02 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 PLN je Aktie erzielt worden.

Polimex-Mostostal präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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