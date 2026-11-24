Polimex-Mostostal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Polimex-Mostostal präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 PLN je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,85 Prozent auf 1,02 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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