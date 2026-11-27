BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bevölkerung will einer neuen Umfrage zufolge nach wie vor nicht, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abgeschafft wird. 69 Prozent der Befragten lehnen das Vorhaben einer Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 ab, wie aus dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Mit Ausnahme der FDP findet sich laut Mitteilung eine Mehrheit dagegen beiden Anhängern aller Parteien. Für die Abschaffung sprechen sich 26 Prozent aus.

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Befragt wurden vom 24. bis 26. November 1.245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online. Die Befragung ist den Angaben nach repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

Bereits im Vormonat hatte sich bei der Befragung ein ähnliches Bild gezeigt: Damals sprachen sich mit 74 Prozent noch etwas mehr Menschen dagegen aus. Es gab mit 21 Prozent aber auch weniger Befürworter eines solchen Vorhabens.

Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung vorgeschlagen, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen können. Doch die SPD und Teile der CDU stemmen sich gegen deren Ende, während Befürworter einer großen Reform auch auf Umsetzung dieses Punktes beharren./thn/DP/zb