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'Politico': Bundesregierung will KI-Taskforce einsetzen

01.07.26 06:14 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will laut einem Bericht eine Taskforce für Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Ziel sei es, eine Übersicht über die laufenden KI-Maßnahmen in den Ministerien zu gewinnen und bis zum Herbst aufeinander abzustimmen. Das berichtet der Pro-Newsletter Technologie & KI des Nachrichtenmagazins "Politico", dem ein entsprechendes Einladungsschreiben an die Staatssekretäre in Bundesministerien vorliegt. Die Federführung soll das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung übernehmen, die Auftaktsitzung sei für diesen Donnerstag geplant.

Es sei das gemeinsame Ziel, "Deutschland zu einer "KI-Nation" zu entwickeln" und dafür die über verschiedene Ressorts verteilten KI-Initiativen der Regierung stärker zu bündeln, heißt es demnach. Es sollen auch KI-Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik behandelt werden.

Debatte über Einsatz von KI in Politiker-Reden

In den vergangenen Tagen hatten Berichte Aufsehen erregt, dass mehrere Spitzenpolitiker, darunter Digitalminister Karsten Wildberger (CDU), Reden oder Gastbeiträge mit KI-Hilfe erstellt hätten. Allerdings gilt der Nachweis als schwierig und nicht alle dazu befragten Politiker hatten erklärt, dass dies grundsätzlich abzulehnen sei.

In der Taskforce dürfte es allerdings eher um Wege gehen, wie der Staat auf die rasanten und schwer vorauszusehenden Entwicklungen im KI-Bereich reagieren kann. Experten erwarten durch deren Einsatz in den kommenden Jahren erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, die aber mit Blick auf den Arbeitsmarkt oder das Wirtschaftswachstum ebenfalls schwer zu prognostizieren sind.

Als weitere Herausforderung gilt, dass vor allem die USA und China bei der Entwicklung von KI-Sprachmodellen führend sind, was die Abhängigkeit Europas von diesen Ländern im Technologie-Sektor noch weiter verschärfen könnte./mi/DP/zb