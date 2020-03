POLITIK: Antrag auf Aussetzen der Abi-Prüfungen in Hessen gescheitert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Wiesbadener Verwaltungsgericht hat den Eilantrag einer Schülerin auf Aussetzung der Abiturprüfung in Hessen wegen einer drohenden Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus abgelehnt. Sie könne nicht die vorläufige Aussetzung für alle Schüler im Land verlangen, weil ihr dafür die Antragsbefugnis fehle, teilte das Gericht in seiner am Montag veröffentlichten Begründung mit. Auch auf die Aussetzung ihrer eigenen Klausuren habe sie keinen Anspruch. (Aktenzeichen 6 L 342/20.WI).

Die Abiturprüfungen laufen in Hessen unter verschärften Hygienebedingungen. Die Prüfungsgruppen müssen klein und die Abstände zwischen den Prüflingen groß gehalten werden, um eine Ansteckung zu vermeiden.

Die Schule der Antragstellerin habe die Vorgaben eingehalten, erklärte das Gericht. Auch wenn sich ihre Mitschüler nicht durchgängig daran halten sollten, führe dies nicht zu einem Anspruch, den Abiturtermin zu verlegen. Zudem könne die Schülerin es vermeiden, einer Ansammlung beim Betreten des Schulgebäudes zu nahe zu kommen.

Gegen den Beschluss ist den Angaben zufolge innerhalb von zwei Wochen eine Beschwerde beim hessischen Verwaltungsgerichtshof möglich./glb/DP/fba