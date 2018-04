POLITIK: Berlusconi-Vertraute soll bei Regierungssuche in Italien helfen

Vermögen professionell aufbauen? Mit Portfolio-ETFs ist das ein Kinderspiel. Im Online-Seminar am Donnerstag zeigt ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, wie er ein Portfolio unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten steuert - das sollten Sie nicht verpassen!

Heute im Fokus

DAX stabil -- Morgan Stanley erwirtschaftet Rekordgewinn -- Continental-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck -- Razzien bei Porsche wegen Abgasskandals -- Tesla, IBM im Fokus

Kryptobörse Kraken beendet Dienste in Japan. Aufspaltungsdebatte holt ABB-Chef wieder ein. Aktionäre klagen gegen Tesla: "Elon Musk hat Investoren bewusst in die Irre geführt". Aufspaltungsdebatte holt ABB-Chef wieder ein. Jim Cramer: Darum läuft die Netflix-Aktie allen davon. Chinese will Buffetts Performance schlagen - mit Kryptowährungen.