POLITIK-BLOG/CSU wirft Ampel wegen Steuerplänen Spaltung der Gesellschaft vor

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

CSU wirft Ampel wegen Steuerplänen Spaltung der Gesellschaft vor

Die Pläne der Bundesregierung für Steuererleichterungen bei ausländischen Fachkräften stoßen in der Union auf scharfe Ablehnung. "Die Ampel spaltet und brüskiert die hart arbeitende Bevölkerung. Es braucht Steuersenkungen für alle in Deutschland", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber zur Bild. Huber bezeichnete die Steuerrabatt-Pläne der Ampel als "skandalöse Bevorzugung" von Zuwanderern. Fachkräfte locke man mit guten Arbeits- und Standortbedingungen und "nicht mit Steuergeschenken, die den sozialen Frieden gefährden", sagte Huber. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg sagte zu Bild: "Zeitlich befristete Steuerrabatte für ausgesuchte Gruppen werden nachhaltig keinen Erfolg bringen. Vor allem die Klein- und Mittelverdiener müssen bei Steuern und Sozialabgaben generell entlastet werden. Nur dann wird das Arbeiten in Deutschland für alle wieder attraktiv."

Wirtschaft fordert von Ampel Umsetzung des Wachstumspakets noch im Sommer

Die deutsche Wirtschaft macht Druck auf die Ampel-Koalition, dass vereinbarte Wachstumspaket noch in diesem Sommer umzusetzen. "Das von der Bundesregierung angekündigte Dynamisierungspaket enthält einige Entlastungen für kleine und mittlere Unternehmen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen noch während der Sommerpause umgesetzt werden", sagte der stellvertretende Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Franz Xaver Peteranderl, der Bild-Zeitung. Peteranderl betonte zugleich, die Maßnahmen würden jedoch "nicht ausreichen, um eine echte Dynamik zu entfalten. Das Handwerk braucht rasch weitere Wachstumsimpulse in Form von Bürokratieabbau und Steuersenkungen." Auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) verlangt eine Umsetzung der Beschlüsse innerhalb der nächsten Wochen. "Die Regierung muss jetzt in Rekordtempo vom Reden ins Handeln kommen. Luftschlösser in ferner Zukunft helfen uns nicht", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup zu Bild. Er warnte zugleich vor überhöhten Erwartungen an das Paket der Ampel: "Das Wachstumspaket wird Deutschland nicht zurück in die erste Liga bringen. Aber einige wichtige Schritte sind dabei."

