POLITIK-BLOG/DIHK: Wohnungsknappheit erschwert Fachkräftesicherung

DIHK: Wohnungsknappheit erschwert Fachkräftesicherung

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DHIK) hat gewarnt, dass Wohnungsknappheit nicht zur Bremse bei der Fachkräftesicherung werden darf. Bezahlbarer Wohnraum werde zunehmend zu einem relevanten Faktor bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften. Um mehr als ein Viertel sei das Angebot an Mietwohnungen in den sieben größten deutschen Städten seit 2022 gesunken, so der Verband. Gleichzeitig seien die Mieten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. "Es kommt immer häufiger vor, dass Fachkräfte ihren Job nicht antreten können oder noch in der Probezeit kündigen, weil sie keine Unterkunft finden. Das verschärft die Not vieler Unternehmen beim Finden und Binden von Fachkräften", sagt Sofie Geisel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung. "Ganz besonders gilt dies für Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland anwerben wollen und sich dann nicht nur an Verfahren, sondern am Wohnungsmarkt die Zähne ausbeißen."

January 16, 2025 07:00 ET (12:00 GMT)