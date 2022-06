POLITIK-BLOG/Dobrindt fordert Mehrwertsteuersenkung wegen hoher Spritpreise

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Dobrindt fordert Mehrwertsteuersenkung wegen hoher Spritpreise

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat den Tankrabatt kritisiert und eine Mehrwertsteuersenkung gefordert. "Die weiterhin hohen Spritpreise zeigen: Der Tankrabatt ist nicht ausreichend, es wäre sinnvoll, die Mehrwertsteuer zu senken", sagte Dobrindt der Rheinischen Post. "Der Staat verdient erheblich an den teuren Energiepreisen durch die Mehrwertsteuer mit. Aber der Ampel hat der Mut gefehlt, den Bürgern dieses Geld zurückzugeben", sagte er. Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) rief die Kartellbehörden zu einer genauen Prüfung der Treibstoffpreise auf. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Energiekonzerne die niedrigere Besteuerung auch an die Kunden weitergeben. Es bedarf hier eines besonders scharfen Blicks der Kartellbehörden", sagte er.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 04:24 ET (08:24 GMT)