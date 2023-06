POLITIK-BLOG/Fuest spricht sich gegen Vier-Tage-Woche aus

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Fuest spricht sich gegen Vier-Tage-Woche aus

Gegen die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich hat sich der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, ausgesprochen. "Für die Unternehmen wäre das nur dann finanzierbar, wenn die Produktivität der Beschäftigten im gleichen Umfang steigen würde - sie also an vier Tagen das leisten, wofür sie heute fünf Tage brauchen", schrieb Fuest. Politik und Tarifpartner sollten die Bedingungen vielmehr so gestalten, dass Anreize für Erwerbstätigkeit gestärkt würden. "Dazu gehört es, beim Bürgergeld Teilzeitarbeit weniger und Vollzeitarbeit stärker zu fördern. Dazu gehört auch, die Kinderbetreuung weiter auszubauen, die Ehegattenbesteuerung zu reformieren und öffentliche Ausgaben zu begrenzen, damit Spielräume entstehen, Steuern und Abgaben auf Arbeitslöhne zu senken", betonte der Ökonom. Nicht zuletzt lasse sich Arbeitskräfteknappheit "auch durch höhere Löhne lindern".

Union fordert deutlich höheren Wehretat

Die Union im Bundestag fordert ungeachtet des Spardrucks eine deutliche Erhöhung des Wehretats. "Die viel beschworene Zeitenwende wird von der Ampel langsam, aber sicher zu Grabe getragen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Johann Wadephul, der Süddeutschen Zeitung. Wadephul kritisierte Pläne, das 2-Prozent-Ziel der Nato vor allem durch die Einrechnung der Investitionen aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr zu erreichen. "Eine durch das Sondervermögen wachsende Bundeswehr kann dauerhaft nur durch einen parallel steigenden Wehretat finanziert werden", sagte Wadephul. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe selbst "zu Recht 10 Milliarden Euro mehr gefordert".

