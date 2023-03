POLITIK-BLOG/Grünen-Chefin Lang verteidigt Fortschritte im Koalitionsausschuss

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grünen-Chefin Lang verteidigt Fortschritte im Koalitionsausschuss

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen verteidigt. "Wir müssen uns fragen, wie würde das Ergebnis aussehen, wenn die Grünen nicht in der Regierung wären", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Es sei "gut und wichtig" gewesen, dass die Koalition nach harten Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sei. Was zum Klimaschutz im Beschluss enthalten sei, reiche nicht, räumte sie aber ein. "Vor allem beim Verkehr bleibt eine große Lücke, wenn es um die Reduktion von CO2 geht." Gleichzeitig seien Fortschritte darin. "Deshalb sind wir am Ende diesen Weg gegangen zu sagen, statt dass es einen Rückschritt beim Klimaschutz (gibt), kämpfen wir für mehr Klimaschutz innerhalb dieser Koalition", sagte Lang. "Zufriedengeben kann man sich mit dem, was beschlossen worden ist, nicht, aber es sind Fortschritte, und jetzt arbeiten wir mit dem Ergebnis."

Baugewerbe begrüßt Einigung im Koalitionsausschuss

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses positiv gewertet. "Es ist gut, dass der Ampelausfall heute stellenweise behoben wurde und der Verkehr wieder fließen kann - und zwar auf Straße und Schiene", sagte er. Angesichts der Mammutaufgaben im Verkehrsbereich brauche man dringend schnellere und schlankere Planungsabläufe. "Die Schiene dabei gegen die Straße auszuspielen, hätte unseren Wirtschaftsstandort lahmgelegt", erklärte Pakleppa. Allein der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität sei anders gar nicht realisierbar. Außerdem begrüßte er, dass die Ampelkoalition die europäische Vorlage zur Maut umsetze und weiterhin Handwerkerfahrzeuge von der Maut befreie.

Unions-Fraktionsvize Jung "in Teilen fassungslos" über Koalitions-Ergebnis

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat sich entsetzt über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gezeigt. "Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos", sagte Jung im ARD-Morgenmagazin. Lange diskutierte Streitfragen seien zum Teil ausgeklammert worden, so sei nichts zum Haushalt oder zur Kindergrundsicherung beschlossen worden, monierte er. Bei der Heizungsfrage gebe es "nur Allgemeinplätze", aber keine Antworten. "Und jetzt wird auch noch das Klimaschutzgesetz aufgeweicht", beklagte Jung.

Umwelthilfe beklagt "verheerende Attacke auf den Klimaschutz"

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die Ergebnisse des mehrtägigen Koalitionsausschusses scharf kritisiert. Insbesondere die geplante Aufweichung des Bundesklimaschutzgesetzes stelle eine absolute Katastrophe dar. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeige "sein wahres Gesicht als Klimakatastrophenkanzler". Die Umwelthilfe forderte den Bundestag auf, dieses "Desaster" zu verhindern. "Diese Anti-Klimaschutz-Koalition legt allen Ernstes Hand an das Bundesklimaschutzgesetz. Damit versündigt sie sich an allen künftigen Generationen", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Das geplante Schleifen des Klimaschutzgesetzes mit den verpflichtend einzuhaltenden jährlichen Sektorzielen widerspreche komplett Geist und Inhalt des Klimaschutzurteils des Bundesverfassungsgerichts. Im Verkehrsbereich seien "die Horror-Nachrichten kaum zählbar".

Wissing: Erklärung zu E-Fuels zeitnah umsetzen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat betont, dass die in Brüssel von den EU-Mitgliedsstaaten beschlossene Neuregelung der CO2-Flottengrenzwerte den Weg für Verbrenner frei macht, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen betankt werden. Jetzt gelte es, die konkreten Verfahrensschritte und den konkreten Zeitplan umzusetzen. "Ich begrüße die heutige Erklärung der EU-Kommission, mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 neu zuzulassen", sagte Wissing. "Jetzt geht es darum, die Erklärung zeitnah umzusetzen. Der heutige Tag ist ein wichtiges Signal an den Markt, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen." Eine breite Nachfrage nach E-Fuels sei die grundlegende Voraussetzung, dass klimaneutrale Kraftstoffe wettbewerbsfähig werden könnten.

