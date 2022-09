POLITIK-BLOG/Grünen-Fraktionschefin: Aufnahme weiterer Schulden eine Möglichkeit

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grünen-Fraktionschefin: Aufnahme weiterer Schulden eine Möglichkeit

Die Co-Fraktionsvorsitzende Grünen, Katharina Dröge, sieht eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse im Jahr 2023 als eine Möglichkeit, dringend nötige zusätzliche Hilfsmaßnahmen insbesondere für die Wirtschaft zu finanzieren. "Was wir bislang in den Entlastungspaketen beschlossen habe, das finanzieren wir aus den Möglichkeiten des Bundeshaushaltes. Wenn weitere Maßnahmen dazukommen, und wir Grünen kämpfen insbesondere jetzt für Wirtschaftshilfen,... dann braucht es eine zusätzliche Finanzierung", sagte Dröge im ZDF-Morgenmagazin. "Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten - eine davon ist es tatsächlich, noch mehr Schulden aufzunehmen. Am Ende muss das Geld da sein, weil das Gegenteil ist schlimmer." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Vortag bereits eine entschlossene Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmenshilfen gefordert.

