POLITIK-BLOG/Kühnert sichert "kurzfristig" Hilfen für Unternehmen zu

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Kühnert sichert "kurzfristig" Hilfen für Unternehmen zu

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat schnelle Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Belastung von Unternehmen infolge der gestiegenen Energiepreise angekündigt. "Kurzfristig geht es darum, dass wir das Energiekostendämpfungsprogramm der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen öffnen", sagte Kühnert am Montag den Sendern RTL und ntv. Das helfe Betrieben mit energieintensiver Produktion, wie etwa den gerade stark beachteten Bäckereien. "Außerdem arbeitet die Regierung an langfristigen Linien, also einem 'Corona-artigen Programm', das jetzt in der Energiekostenkrise auf uns zukommt", sagte Kühnert weiter.

Wüst verknüpft Entlastungspaket mit längeren Atomlaufzeiten

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), hat die Bundesregierung aufgefordert, das geplante Entlastungspaket zu ergänzen. Es sei jetzt wichtig, "dass der Bund alles dafür unternimmt, dass das Angebot an Energie voll ausgeschöpft wird", sagte er dem Handelsblatt. "Je stärker wir vorhandene Ressourcen nutzen, desto besser wird der Preis gedämpft." Das sei die zentrale Frage für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Zugleich forderte Wüst den Bund auf, die bisherigen Pläne zu korrigieren. Es sei "dringend notwendig", für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen eine "substanzielle Entlastung" zu organisieren. Es gehe dabei um Zielgenauigkeit der Hilfen.

Geywitz dringt auf "industrielle Produktion" am Bau

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat Veränderungen in der deutschen Bauwirtschaft gefordert, um das von der Regierung ausgegebene Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erreichen zu können. "Wenn wir so weiterbauen in Deutschland wie bisher, werden wir es nicht schaffen", warnte Geywitz im ARD-Morgenmagazin. "Wir müssen die Produktivität des deutschen Baubereiches deutlich erhöhen." Geywitz forderte zum einen mehr Digitalisierung etwa bei Bauanträgen und Hausmodellen und zum anderen "eine industrielle Produktion" am Bau. "Im Hausbau sind wir immer noch sehr viel mit Manufaktur unterwegs", erklärte sie. "Wir müssen mit weniger Fachkräften mehr bauen, und das geht mit serieller Produktion." Wie viel in diesem Jahr gebaut werden könne, werde man sehen, sagte sie auch mit Blick auf Lieferkettenprobleme.

