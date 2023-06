POLITIK-BLOG/Landkreise für unmittelbare Rückführung abgelehnter Asylbewerber

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Landkreise für unmittelbare Rückführung abgelehnter Asylbewerber

Die deutschen Landkreise verlangen die Einrichtung von Asylzentren an den EU-Außengrenzen und eine schnelle Rückführung von dort abgelehnten Asylbewerbern. Es sei richtig, Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen für bestimmte Personengruppen einzuführen und entsprechende Zentren zu errichten, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der Funke-Mediengruppe. Für Asylsuchende, bei denen voraussichtlich eine geringe Chance auf Anerkennung bestehe, müsse das Asylverfahren während ihrer Unterbringung in diesen Transitzentren durchgeführt werden. "Asylsuchende, deren Antrag abgelehnt wird, müssen unmittelbar zurückgeführt werden", verlangte Sager. Anerkannte Asylsuchende und diejenigen, deren Anträge dort nicht abschließend bearbeitet werden könnten, sollten dagegen nach "einem fairen Schlüssel" auf die EU-Staaten verteilt werden.

