POLITIK-BLOG/OECD mahnt Deutschland zur "großen Steuerreform"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

OECD mahnt Deutschland zur "großen Steuerreform"

Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fordert die Bundesregierung auf, eine große Steuerreform anzugehen. Er habe eine "lange Liste mit den Herausforderungen für den Standort", sagte Mathias Cormann dem Spiegel. Fehlende oder marode Infrastruktur, Fachkräftemangel, alternde Bevölkerung und nicht vorhandene Digitalisierung kosteten Wachstum. "Da muss das Land ran", so Cormann. "Wir empfehlen eine große Steuerreform." Die Lohnnebenkosten seien im internationalen Vergleich ziemlich hoch. Auch müssten umgehend mehr Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden, vor allem, weil die Bevölkerung stark altere. "Dafür muss die Einkommensteuer so angepasst werden, dass Zweitverdiener entlastet werden, damit sich dieses Modell für die Haushalte auch lohnt."

