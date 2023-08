POLITIK-BLOG/Paritätischer Wohlfahrtsverband lobt Veto von Paus

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Paritätischer Wohlfahrtsverband lobt Veto von Paus

Der Paritätische Gesamtverband lobt das "beachtenswerte Stehvermögen" von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), die eine geplante Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes im Bundeskabinett verhindert hat. Mit dem Gesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Entlastungen von rund 6 Milliarden Euro für die Wirtschaft halte der Wohlfahrtsverband angesichts dringender sozialpolitischer Vorhaben und eines milliardenschweren Investitionsstaus in den Kommunen für "haushalts- und finanzpolitisch unverantwortlich".

ZDH: Impulse für mehr Wachstum überfällig

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat die Verschiebung des Wachstumschancengesetzes kritisiert. "Dass die Bundesregierung den Beschluss zum Wachstumschancengesetz und damit die lang angekündigten Entlastungsmaßnahmen aufschiebt, sendet das falsche Signal: Sie sind angesichts der konjunkturellen Lage lange überfällig", erklärte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. "Denn Transformation kann nur gelingen, wenn Mittelstand und Handwerk wettbewerbsfähig bleiben." Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland müsse in den Mittelpunkt der politischen Debatte rücken. Neben Faktoren wie Energie, Digitalisierung und Infrastruktur spiele die Steuerpolitik hier eine zentrale Rolle. "Das Wachstumschancengesetz hat das Potenzial, wichtige Impulse für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu setzen", konstatierte Schwannecke. "Es ist überfällig, die lang angekündigten Entlastungen nun auch auf den Weg zu bringen."

Linnemann: Potenzial an Arbeitskräften besser heben

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Bundesregierung aufgefordert, zur Lösung des Fachkräftemangels nicht nur auf Zuwanderung zu setzen, sondern auch das inländische Potenzial besser zu nutzen. "Meine Kritik ist, dass diese Bundesregierung sich de facto fast ausschließlich auf diejenigen konzentriert, die aus Drittländern nach Deutschland kommen", sagte Linnemann dem Nachrichtensender Phoenix. Der CDU-Politiker forderte stattdessen, die Zahlung von Sozialleistungen wieder stärker am Prinzip Fordern und Fördern auszurichten, wie es in der früheren Agenda 2010 der SPD-geführten Regierung unter Gerhard Schröder der Fall gewesen sei. "Dieses Prinzip findet beim Bürgergeld so nicht mehr statt", kritisierte Linnemann. Ferner schlug er vor, Anreize zu schaffen, damit die künftig in Rente gehenden Babyboomer-Jahrgänge länger arbeiteten, etwa indem 1.000 oder 2.000 Euro des monatlichen Einkommens steuerfrei gestellt würden.

CSU fordert Elterngeld-Erhöhung

Die CSU fordert eine Erhöhung des Elterngeldes. "Wir brauchen definitiv eine Erhöhung, etwa durch einen Inflationsausgleich", sagte Parteivize Dorothee Bär der Rheinischen Post. "Das wäre angemessen." Bär ergänzte, das Elterngeld sei noch nie angepasst worden. "Wir dürfen uns nicht nur um die kümmern, die Transferleistungen benötigen, sondern um alle", sagte die stellvertretende Unions-Fraktionschefin. "Auch Gutverdiener sollten sich für Kinder entscheiden. Dem dient das Elterngeld auch. Deswegen sind wir gegen Kürzungen", so Bär.

Wissing will Haschisch-Grenzen für Autofahrer festlegen

Angesichts der geplanten gesetzlichen Freigabe von Cannabis in kleinen Mengen will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) klare Regeln und Grenzwerte für die Autofahrer beim Drogenkonsum. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung will Wissing deshalb ähnlich der Promille-Grenze beim Alkohol künftig Haschisch-Grenzen für Autofahrer festlegen. "Wir prüfen, wie die Grundlage für einen Grenzwert für Cannabis im Rahmen der Ordnungswidrigkeitenvorschrift des § 24a Straßenverkehrsgesetz auf wissenschaftlicher Basis ermittelt und geschaffen werden kann", sagte eine Wissing-Sprecherin dem Blatt. Aktuell sei geplant, dass das Verkehrsministerium hierfür eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Experten aus Medizin, Recht und Verkehr einrichten werde. Für Wissing sei entscheidend, "dass Regelungen über die Zulässigkeit von Fahrten unter Einfluss von Cannabis sich konsequent an den Erfordernissen der Straßenverkehrssicherheit orientieren".

Paus offen für Steueranreize an Senioren bei Eigenheimwechsel

Angesichts wachsender Wohnungsnot regen Grünen-Politiker Steueranreize für Senioren an, die aus größeren Eigenheimen in kleinere Mietwohnungen umziehen und damit Platz für Familien schaffen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zeigte sich offen für eine entsprechende Regelung. Es sei "sinnvoll zu schauen, was sich in angespannten Wohnsituationen verbessern kann", sagte Paus der Bild-Zeitung. "Ich finde alle Ideen hilfreich, die sich damit auseinandersetzen, dass Wohnraum insbesondere in Ballungsräumen knapp ist." Sie sei "gespannt auf die weitere Diskussion". Die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Christine-Johanne Schröder, sagte, Deutschland habe zwar viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. "Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt". Daher wolle sie unter anderem, dass Senioren "ihr Eigenheim zu einem fairen Mietzins an eine Familie vermieten" und ihre Miete von der Steuer absetzen können.

