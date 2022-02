POLITIK-BLOG/Roth: Bei russischer Invasion keine Sanktion ausgeschlossen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Roth: Bei russischer Invasion keine Sanktion ausgeschlossen

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), hat betont, dass im Fall einer russischen Invasion in die Ukraine auch ein Stopp der Erdgaspipeline Nord Stream 2 als mögliche Sanktion auf dem Tisch liegt. Man habe sich mit den Partnern "darauf verständigt, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen", sagte Roth im ZDF-Morgenmagazin auf die Frage, ob Nord Stream 2 in dem Fall in Betrieb gehen könne. "Dazu gehört wirklich alles, auch das Projekt, von dem Sie eben gerade gesprochen haben", hob der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt hervor. "Wir schließen definitiv nichts aus." Russlands Staatspräsident Wladimir Putin müsse wissen: "Die Konsequenzen werden schmerzhaft sein." Dialogbereitschaft und Wehrhaftigkeit seien zwei Seiten derselben Medaille.

