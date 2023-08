POLITIK-BLOG/SPD-Fraktion will schnelle Ampel-Beschlüsse

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

SPD-Fraktion will schnelle Ampel-Beschlüsse

Nach dem Fehlstart der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte der Legislaturperiode will die SPD-Fraktion auf mehreren Feldern schnell Ergebnisse vorlegen. "Nach der Sommerpause wollen wir die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben zum sozialen Mietrecht anpacken, um Mieterinnen und Mieter zu entlasten", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der Funke-Mediengruppe. "Wir wollen das Staatangehörigkeitsrecht reformieren und dadurch doppelte Staatsangehörigkeiten möglich machen." Asylbewerber sollten zudem erleichterte Arbeitsmöglichkeiten bekommen. "Rückführungen wollen wir in einem geordneten Rahmen besser umsetzen, indem wir den Abschiebegewahrsam ausweiten und Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten einstufen", kündigte Wiese an. Schließlich werde man das Bundespolizeigesetz zügig anpacken. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch kündigte zudem rasche Beschlüsse an, um den klimafreundlichen Wandel in den Bereichen Energie und Heizen zu beschleunigen. Dazu zählten das Wind- und Solarpaket sowie die kommunale Wärmeplanung.

SPD-nahe Wissenschaftler fordern Kurswechsel

Zehn SPD-nahe Wirtschaftsexperten fordern die Bundesregierung zum Kurswechsel auf. Notwendig sei "ein ökonomischer Neustart der Ampelkoalition mit klaren wirtschafts-, finanz- und industriepolitischen Prioritäten im Rahmen einer Wachstumsagenda", schreiben die Autoren in ihrem Papier, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Der Standort Deutschland sei "in keiner guten Verfassung". Um dessen Defizite zu beseitigen, fordern sie die Regierung auf, mehr Geld auszugeben. Der Klima- und Transformationsfonds etwa "sollte eine eigene Rechtspersönlichkeit erhalten, um auf dem Kapitalmarkt das nötige Geld für gezielte Projekte aufnehmen zu können". Insgesamt müsse der Bundeshaushalt 2024 "diesen Neustart einleiten und alle rechtlichen und finanziellen Spielräume für die Stärkung von Investitionen, industriepolitischen Projekten und wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen nutzen".

Faeser will mehr Kooperation gegen chinesische Wirtschaftsspionage

Die deutschen Geheimdienste sollen laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur Abwehr chinesischer Wirtschaftsspionage künftig noch stärker mit westlichen Partnerdiensten kooperieren. Es sei wichtig, "dass wir uns international gegenseitig unterstützen", sagte sie dem Handelsblatt. "Insbesondere bei der Ausspähung der Wirtschaft durch China ist eine sehr enge Vernetzung der Sicherheitsbehörden unerlässlich." Das habe sie zum Thema der Innenminister sieben führender westlicher Industrienationen (G7) gemacht. Faeser warnte vor steigenden Risiken durch Spionage - vor allem Russlands und Chinas.

Umwelthilfe kritisiert Klimaschutzprogramm als gesetzeswidrig

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den Entwurf des sektorenübergreifenden Klimaschutzprogramms der Ampel-Regierung als gesetzeswidrig und Bruch mit den Pariser Klimazielen. Das Fehlen wirksamer Maßnahmen insbesondere im Verkehrs- und Gebäudesektor gefährde die Rechte der künftigen Generationen. In einer Stellungnahme hat der Umwelt- und Verbraucherschutzverband der Bundesregierung seine Kritik nach eigenen Angaben bereits detailliert aufgezeigt und sie aufgefordert, den Entwurf massiv und klimazielkonform nachzubessern. "Mit diesem Klimaschutzprogramm steuert die Bundesregierung geradewegs auf die Verfehlung der verbindlichen Pariser Klimaziele zu", sagte DUH-Bundeschäftsführerin Barbara Metz. "Besonders drastisch ist das in den Sektoren Verkehr und Gebäude." Schnell wirksame Maßnahmen lägen auf der Hand: Allein durch eine Abrissgenehmigungspflicht könnten jährlich mehr als eine Million Tonnen CO2 eingespart werden. "Außerdem braucht es ein 180-Tage-Sofortprogramm zur energetischen Sanierung von maroden Schulen und Kindergärten", erklärte Metz.

