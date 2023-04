POLITIK-BLOG/Union fordert "Kompetenzzentrum China" in der Regierung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Union fordert "Kompetenzzentrum China" in der Regierung

CDU und CSU fordern die Schaffung eines "Kompetenzzentrums China" unter Leitung eines China-Beauftragten in der Bundesregierung. Das Zentrum solle dem Bundeskanzleramt zugeordnet werden, heißt es laut Süddeutscher Zeitung im Entwurf eines Strategiepapiers. Die "Eckpfeiler einer neuen China-Politik" sollen demnach am Dienstag von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag beschlossen werden. Das Kompetenzzentrum solle als Anlaufstelle für Länder und Kommunen dienen und für "Kohärenz in der innerstaatlichen China-Politik" sorgen. Kümmern solle sich das Zentrum um die Abschätzung von Risiken bei chinesischen Investitionen in Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Ein jährlicher "China-Check" solle außerdem Abhängigkeiten einzelner deutscher Unternehmen vom Export nach China sowie von Investitionstätigkeiten in China aufzeigen.

