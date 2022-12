POLITIK-BLOG/VDMA: EU-Lieferkettengesetz für Mittelstand nicht machbar

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

VDMA: Geplantes EU-Lieferkettengesetz für Mittelstand nicht machbar

VDMA-Präsident Karl Haeusgen hält den europäischen Mittelstand für außer Stande, das geplante EU-Lieferkettengesetz zu erfüllen. "Die Politik glaubt zum Beispiel, ein Mittelständler könnte in allen Stufen seiner Lieferkette in fernen Ländern dafür sorgen, dass nicht nur Kinderarbeit verhindert wird, sondern auch europäische Umweltstandards eingehalten werden, Religionsfreiheit gewährleistet ist und Gewerkschaften gebildet werden dürfen. Wer das nicht nachweisen kann, riskiert, künftig verklagt zu werden, wenn das EU-Lieferkettengesetz wie vom EU-Parlament vorgesehen kommt", kritisierte Haeusgen auf der Jahres-Pressekonferenz. Der Gesetzesvorschlag, auch die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, lasse "die Realitäten im industriellen Mittelstand unberücksichtigt". Beide Regelwerke würden unverhältnismäßige, unnötige und die Wettbewerbsfähigkeit schwächende Belastungen für den europäischen Mittelstand mit sich bringen.

VDMA: Exportförderinstrumente erhalten und ausbauen

Chinas aggressive Wirtschaftspolitik benachteiligt ausländische Unternehmen, so dass eine Neubewertung sowie eine Strategieerarbeitung durch die Bundesregierung "richtig und wichtig" sind, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Der chinesische Exportmarkt sei aber kurz- und mittelfristig nicht ersetzbar, schaffe qualifizierte Arbeitsplätze, und die Exportförderinstrumente sollten deshalb nicht abgebaut werden, fordert VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Deutsche Exportförderinstrumente könnten helfen, neue Absatzmärkte zu erschließen, nötig sei "endlich ein funktionierendes Exportkreditversicherungssystem für kleine Auftragswerte", aber auch weitere EU-Freihandelsabkommen mit Partnerländern in Asien, die Umsetzung des Mercosur-Abkommens sowie der Schutz des EU-Binnenmarkts vor unfairen Handelspraktiken, vor allem aus China.

