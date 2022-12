POLITIK-BLOG/VDMA: Exportförderinstrumente erhalten und ausbauen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

VDMA: Exportförderinstrumente erhalten und ausbauen

Chinas aggressive Wirtschaftspolitik benachteiligt ausländische Unternehmen, so dass eine Neubewertung sowie eine Strategieerarbeitung durch die Bundesregierung "richtig und wichtig" sind, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Der chinesische Exportmarkt sei aber kurz- und mittelfristig nicht ersetzbar, schaffe qualifizierte Arbeitsplätze, und die Exportförderinstrumente sollten deshalb nicht abgebaut werden, fordert VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Deutsche Exportförderinstrumente könnten helfen, neue Absatzmärkte zu erschließen, nötig sei "endlich ein funktionierendes Exportkreditversicherungssystem für kleine Auftragswerte", aber auch weitere EU-Freihandelsabkommen mit Partnerländern in Asien, die Umsetzung des Mercosur-Abkommens sowie der Schutz des EU-Binnenmarkts vor unfairen Handelspraktiken, vor allem aus China.

