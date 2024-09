Heute im Fokus

Bedford Metals mit Neuigkeiten zu Uranexploration am Ubiquity Lake. McDonald's will Angebot in Deutschland ausbauen. Big Lots-Aktie stürzt ab: Discount-Einzelhändler reicht Insolvenzantrag ein - Börsenrauswurf droht. Lufthansa-Aktie profitiert von Bericht über Kerosin-Steuervorteil. Barclays senkt adidas auf 'Equal Weight'. Swiss Re: Mehr Schäden führen zu wachsendem Rückversicherungsbedarf.