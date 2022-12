POLITIK-BLOG/Verdi-Chef fordert vor Lohnrunde Inflationsausgleich

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Verdi-Chef fordert vor Lohnrunde Inflationsausgleich

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert vor den Tarifverhandlungen einen Inflationsausgleich besonders für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen. Extreme enge Personalsituationen in Krankenhäusern oder Kitas hätten fast schon Tradition, sagte Frank Werneke im ARD-Morgenmagazin. "Der öffentliche Dienst ist über Jahre auf Verschleiß gefahren worden. Das rächt sich jetzt, und das ist leider auch innerhalb von ein paar Wochen nicht zu drehen", so Werneke. Verdi fordert über 10 Prozent mehr Lohn und Neueinstellungen. "Die Inflation frisst ein Loch ins Portemonnaie", so Werneke. Daher komme in den Tarifverhandlungen dem Mindestbetrag, den alle Beschäftigten als Lohnerhöhung bekommen sollen, besondere Bedeutung zu. Da bis zum Ende des Jahrzehnts 1 Million Beschäftige aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden würden, müsse auch neues Personal zu wettbewerbsfähigen Löhnen eingestellt werden.

Buschmann weist SPD-Forderung nach Verbot von Indexmieten zurück

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat die Forderungen aus der SPD nach einem Verbot oder einer Reform der so genannten Indexmieten zurückgewiesen. "Mieter mit Indexmietverträgen standen in den vergangenen Jahren zumeist besser da als Mieter mit normalen Mietverträgen", sagte Buschmann der Rheinischen Post. "Denn die Lebenshaltungskosten sind viel langsamer gestiegen als die Vergleichsmieten. Und bei Indexmietverträgen ist eine Anpassung der Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete ausgeschlossen", sagte er. "Gerade auch Mietervereine haben sich deshalb bis vor kurzem positiv zur Indexmiete geäußert. Jetzt haben sich zum ersten Mal seit längerem die Verhältnisse umgedreht. Ich habe Zweifel, ob das eine sofortige gesetzgeberische Intervention rechtfertigt", sagte Buschmann. "Aber natürlich werden wir die weitere Entwicklung im Blick behalten."

