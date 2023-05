POLITIK-BLOG/Weil fordert Nachbesserung bei Wirtschaftsförderung in Europa

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Weil fordert Nachbesserung bei Wirtschaftsförderung in Europa

Europa muss aus Sicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Förderprogramme für grüne Technologien nachbessern. "Wir müssen uns an der Realität orientieren, egal ob es um China oder die USA geht", sagte Weil dem Handelsblatt. Es sei erforderlich, dass Europa nun aktiv werde, um im Wettbewerb gegenüber diesen beiden Ländern bestehen zu können. Auch die deutsche Politik müsse sich überlegen, wie sie insbesondere für Unternehmen, die für die Transformation nötig seien, ein gutes Umfeld schaffen könne. Weil bezog sich dabei den Angaben zufolge auf das Familienunternehmen Viessmann, das sein Wärmepumpengeschäft in die USA verkauft hat. Eine Möglichkeit für die Politik sei es, die Bürokratie zu entschlacken und die Unternehmen beim Umstieg auf erneuerbare Energien zu unterstützen.

Lindner will "mehr Tempo" statt Vier-Tage-Woche

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche zurückgewiesen und stattdessen Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gefordert. "Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft geht zurück", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Statt über eine Vier-Tage-Woche sollten wir über die notwendigen Stellschrauben reden, um weitere gesellschaftliche Wohlstandsverluste zu verhindern: Weniger Belastungen und weniger Bürokratie - dafür mehr Tempo", hob der Finanzminister hervor.

RWI: Bedingungsloses Grundeinkommen nur mit starken Steuererhöhungen

Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in existenzsicherndem Umfang würde die staatlichen Transferzahlungen erhöhen - um es zu finanzieren, wären daher deutliche Steuererhöhungen notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Volkswirtschaftslehre und Recht (IVR) der Universität Stuttgart. Gegenüber dem Gesetzesstand 2021 betrügen die staatlichen Ausgaben für ein existenzsicherndes BGE bis zu 900 Milliarden Euro. Eine Flat Tax im Sinne eines einheitlichen Steuersatzes mit einer Tarifstufe und konstantem Grenzsteuersatz von 66,1 Prozent könnte ein BGE von monatlich 1.000 Euro für Erwachsene und 500 Euro für Kinder finanzieren. Ein geringerer Steuersatz von 61,2 Prozent wäre möglich, wenn das BGE abhängig von Haushaltszusammensetzung und Wohnort sei.

Wissing will mit Klimaaktivisten-Gruppe in Dialog treten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will bei einem Treffen mit Vertretern den Klimaaktivisten von der "Letzten Generation" in den Dialog treten. In einer Demokratie müsse man miteinander reden und Argumente austauschen, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk laut dem Sender. Gleichwohl werde er aber mit Nachdruck unterstreichen, dass das radikale Vorgehen der Klimaaktivisten nicht zu akzeptieren sei. Wissing erklärte, er habe null Toleranz für Straftäter. Zudem wolle er die Aktivisten auffordern, ihrerseits sinnvolle Vorschläge für einen Klimaschutz zu machen. Ihre Forderung nach einem dauerhaften 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr wies Wissing zurück. Dadurch würde Geld fehlen, um unter anderem das Schienennetz ausreichend auszubauen. Man erreiche somit weniger für den Klimaschutz.

