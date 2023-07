POLITIK-BLOG/Wirtschaftsweise Schnitzer fordert Reform der Schuldenbremse

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Wirtschaftsweisen-Chefin Schnitzer fordert Reform der Schuldenbremse

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat angesichts der Debatte um Kürzungen im Bundeshaushalt eine Reform der Schuldenbremse gefordert. "Die Schuldenbremse alleine sorgt leider nicht automatisch dafür, dass die Steuereinnahmen für die wichtigsten Projekte verwendet werden", sagte Schnitzer der Rheinischen Post. "Deshalb kommen Investitionsausgaben regelmäßig zu kurz. Eine Reform, die eine Schuldenfinanzierung von Nettoinvestitionen ermöglichen würde, könnte das beheben", sagte die Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung. Mit Blick auf den Bundeshaushalt 2024 sagte sie, es gebe gute Gründe, in Zeiten hoher Inflation die Fiskalpolitik nicht zu expansiv zu gestalten. Gleichzeitig sei die entscheidende Frage nicht, wie viel Geld man ausgibt, sondern wofür. "Insbesondere sollte man nicht die Ausgaben für Investitionen kürzen, die wachstumssteigernd sind. Im aktuellen Haushaltsentwurf werden beispielsweise in verschiedenen Bereichen die Mittel für die Digitalisierung gekürzt. Das ist am falschen Ende gespart", kritisierte Schnitzer.

Umfrage sieht AfD in Thüringen bei 34 Prozent

Die AfD kommt einer aktuellen Umfrage zufolge in Thüringen auf 34 Prozent. Nach dem "Thüringentrend" des Instituts Infratest dimap im Auftrag für den MDR liegt die Rechtsaußen-Partei damit 13 Punkte vor der CDU, die mit 21 Prozent Platz zwei belegt. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow kam mit 20 Prozent auf Platz drei. Die SPD folgt mit 10 Prozent auf dem vierten Platz. Auch die Grünen wären mit 5 Prozent im Landtag vertreten, die FDP hingegen droht mit 4 Prozent den Einzug zu verpassen. Andere Parteien kamen auf 6 Prozent. Eine Regierungsbildung könnte bei diesem Ergebnis schwierig werden. Weder die aktuelle rot-rot-grüne Regierung noch eine andere bislang in Deutschland praktizierte Koalition hätte eine Mehrheit. 31 Prozent der Befragten würden eine Koalition zwischen AfD und CDU befürworten. Bei den AfD-Anhängern sprachen sich 78 Prozent dafür aus. CDU-Anhänger waren vorsichtiger, sie würden diese Koalition nur zu 13 Prozent befürworten. Für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün wären 27 Prozent. Auf den gleichen Wert käme eine Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP. Für die Umfrage wurden zwischen dem 28. Juni und 3. Juli 1.193 Menschen befragt.

Steuerzahlerbund: Schuldenbremse muss Bestand haben

Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel hat die geplante Einhaltung der Schuldenbremse im Bundeshaushalt 2024 begrüßt und gleichzeitig angemahnt, dass die Schuldenbremse Bestand haben müsse. Er freue sich, dass "zumindest der Bundeskanzler und der Bundesfinanzminister gewillt sind, ab dem nächsten Jahr wieder die Verfassung einzuhalten", sagte Holznagel der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er wundere sich, "dass es so lange gedauert hat, bis die einzelnen Ressorts auf diese Notwendigkeit reagiert und sich auf Sparmaßnahmen eingelassen haben". Holznagel forderte allerdings, dass die Schuldenbremse nun dauerhaft wieder gelten müsse. "Der Haushalt 2024 kann nur der Anfang sein", sagte Holznagel. Er warnte davor, die hohen Tilgungsverpflichtungen der kommenden Jahre aus dem Blick zu verlieren: "Ab 2028 muss der Bund die Corona-Schulden nach und nach zurückzahlen - angefangen mit 12 Milliarden Euro pro Jahr."

Union: Lindner gelingt Einhaltung der Schuldenbremse "nur zum Schein"

Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kritisiert. "Der Haushaltsentwurf 2024 ist ein Mikro-Kompromiss, der die wahre Handlungsunfähigkeit der Ampel nur verdeckt", sagte Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Einhaltung der Schuldenbremse gelinge "nur zum Schein". Tatsächlich parke der Finanzminister "nie dagewesene Schuldenberge in 'Sondervermögen'".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 04:23 ET (08:23 GMT)