POLITIK-BLOG/ZDB warnt vor katastrophalen Folgen bei Streichung von Fördergeld

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

ZDB warnt vor katastrophalen Folgen bei Streichung von Fördergeld

Angesichts des nicht gesicherten Fortbestehens staatlicher Bauförderungsmaßnahmen warnt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), vor schwerwiegenden Folgen für die Baubranche. Er sagte voraus, dass "der Wohnungsbau zum Erliegen" komme, falls die Förderung wegbricht. "Wenn es so weitergeht, werden wir im Jahr 2024 keine 250.000 und 2025 noch weniger Wohnungen bauen, obwohl wir 400.000 pro Jahr brauchen", sagte Pakleppa der Bild-Zeitung. Dies habe katastrophale Folgen für die Branche zur Folge. Setze sich der Negativtrend in der Branche fort, stünden im Baugewerbe "60.000 bis 100.000 Arbeitsplätze im Feuer". Pakleppa nahm den Bundeskanzler in die Pflicht: "Der Wohnungsbau muss endlich zur Chefsache werden. Kanzler Olaf Scholz muss gewährleisten, dass der Bau weiter gefördert wird."

FDP und Grüne diskutieren über Schuldenbremse

In der Debatte um das 60-Milliarden-Euro-Finanzloch diskutieren FDP und Grüne über die Schuldenbremse. "Wenn wir uns kaputtsparen und die Gelder nicht in die Hand nehmen, um das Land zu modernisieren, dann wird es nicht besser, sondern schlechter", mahnte der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betonte hingegen: "Es wird natürlich die Frage der Konsolidierung eine Rolle spielen." Auf den Vorschlag der SPD-Parteichefin Saskia Esken eines erneuten Aussetzens der Schuldenbremse reagierte der FDP-Generalsekretär zurückhaltend: "Die Schlussfolgerung aus dem Urteil kann nicht sein, dass man die Schuldenbremse umgeht oder versucht, die Schuldenbremse zu umgehen. Sondern wir müssen jetzt dieses Urteil zum Anlass nehmen, um die Schuldenbremse zu stärken." Allerdings explizit ausschließen wollte Djir-Sarai ein erneutes Aussetzen auch nicht. Ob es am Ende dazu komme, könne zu diesem Zeitpunkt niemand sagen.

Kritik von SPD und Grünen an Lindner-Äußerungen

Bei den Ampel-Partnern gibt es Kritik an Finanzminister Christian Lindner (FDP). Hintergrund sind Aussagen Lindners gegenüber Bild am Sonntag, dass die Mehrwertsteuer auf Essen im Restaurant wegen SPD und Grünen von 7 auf 19 Prozent gestiegen sei: "Wenn alle Parteien an einem Strang gezogen hätten, wäre eine weitere Verlängerung drin gewesen. SPD und Grüne hatten aber andere Prioritäten", hatte Lindner gesagt. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte der Bild-Zeitung dazu: "Einen Haushalt verhandelt man gemeinsam. Es lagen in einer schwierigen Haushaltslage viele Fragen und Vorschläge auf dem Tisch. Entscheidungen treffen wir in der Ampel gemeinsam. Es ist kein guter Stil, wenn der Finanzminister nachher nichts mehr mit den Beschlüssen zu tun haben will." SPD-Finanzsprecher Michael Schrodi zeigte sich "sehr verwundert über die Darstellung von Herrn Lindner".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 03:01 ET (08:01 GMT)