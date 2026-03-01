DAX24.156 +1,5%Est505.859 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +5,1%Nas22.703 +0,8%Bitcoin61.667 +4,8%Euro1,1623 +0,1%Öl81,27 -0,8%Gold5.150 +1,2%
POLITIK: Hegseth: Iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt

04.03.26 15:12 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt. Ein amerikanisches U-Boot habe in internationalen Gewässern auf das Schiff geschossen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Unklar war zunächst, um welches Schiff es sich genau handelte.

Zuvor war bekannt geworden, dass es auf der Fregatte "IRIS Dena" zu einer Explosion gekommen war. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt, berichtete die sri-lankischen Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Mindestens 101 Besatzungsmitglieder des gesunkenen iranischen Kriegsschiffs wurden nach Medienberichten im Indischen Ozean vor der Küste Sri Lankas vermisst. Auf der Fregatte seien zudem 78 Menschen verletzt worden.

Verletzte Besatzungsmitglieder seien inzwischen von der sri-lankischen Marine und Luftwaffe gerettet worden. Auf dem Schiff habe sich eine Explosion ereignet, bevor es gesunken sei. Das Schiff der iranischen Marine hatte den Berichten zufolge Seenotsignale abgesetzt. Die Fregatte habe sich im Indischen Ozean in internationalen Gewässern befunden./ngu/DP/mis