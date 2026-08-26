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POLITIK/Luhansk: Tote bei Angriff auf Kleinbus - Raketen auf Donezk

LUHANSK/DONEZK (dpa-AFX) - Bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus im russisch besetzten Teil des ostukrainischen Gebietes Luhansk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens neun Menschen getötet worden. Weitere sechs seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gebietsgouverneur, Leonid Passetschnik, auf der Plattform Telegram mit.

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Demnach war der Bus mit 15 Passagieren auf der Route von Lyssytschansk nach Kadijiwka unterwegs. Die genannte Straße befindet sich rund 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Kiew weist regelmäßig Anschuldigungen von Angriffen auf Zivilisten zurück.

In der benachbarten Region Donezk meldeten örtlichen Medien zudem einen ukrainischen Angriff mit Marschflugkörpern auf die russisch besetzte gleichnamige Gebietshauptstadt. Den Berichten zufolge gab es vier bis fünf Explosionen. In sozialen Medien kursierten Videoaufnahmen einer riesigen Rauchwolke. Über mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt.

Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Dabei erhebt Moskau Anspruch auf südliche und östliche Teile des Nachbarlandes. Nur die Region Luhansk gilt als fast vollständig unter russischer Kontrolle./ast/DP/mis

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