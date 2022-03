POLITIK: Macron: 'Keine Tabus und Verbote bei Sanktionen'

VERSAILLES (dpa-AFX) - Angesichts des Ukraine-Kriegs hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron EU-Sanktionen unbegrenzten Ausmaßes in Aussicht gestellt. "Nichts ist verboten, nichts ist tabu", sagte Macron am Freitag nach einem EU-Gipfel in Versailles zu der Frage nach einem möglichen Embargo für russisches Öl und Gas. Wenn Russland den Krieg weiter vorantreibe, werde die EU erneut massive Sanktionen treffen. "Wir werden alles tun, was effizient ist und einen nützlichen Effekt hat, um Russland auf dem Weg der Aggression zu stoppen", sagte Macron. "Wir haben gezeigt, dass wir Sanktionen treffen können und uns beschützen können."

Ein militärisches Eingreifen in den Konflikt gebe es nicht, sagte Macron. "Heute sind wir Europäer nicht auf ukrainischem Boden im Krieg", sagte Macron. Das sei die politische Realität und die getroffene Entscheidung. "Wir haben keine Antwort auf einen Kriegsschauplatz, der von Russland eröffnet wurde, weil wir im Gelände nicht im Krieg sind", sagte Macron. Zugleich kündigte der französische Präsident erneute Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Stunden an./evs/DP/ngu