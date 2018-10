POLITIK: Merkel trifft italienischen Regierungschef Conte

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel ist unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zusammemgetroffen. Das berichteten Diplomaten am Mittwochabend. Zu den Themen des Gesprächs gab es zunächst keine Angaben. Es dürfte aber unter anderem um den umstrittenen Haushaltsentwurf der Regierung in Rom gegangen sein. Auch das auf Eis liegende Flüchtlingsabkommen mit Italien könnte angesprochen worden sein.

Der Etatentwurf der italienischen Regierung hatte wegen höherer Schulden Kritik in der EU und an den Finanzmärkten Nervosität ausgelöst. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag hatte Merkel zuvor die Bedeutung stabiler Haushalte in den Euro-Mitgliedstaaten betont.